Гендиректор завода арестован за хищение при ремонте «Адмирала Кузнецова»

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Гендиректор судоремонтного завода в Мурманске арестован по делу о хищении средств при ремонте авианосца «Адмирал Кузнецов».

Арестован на два месяца решением Октябрьского районного суда города Мурманск, — сказал ТАСС источник в правоохранительных органах.

Около десяти обысков проводилось в акционерном обществе «10 ордена Трудового Красного Знамени судоремонтный завод», а также по местам жительства ряда его руководителей. Основанием послужило уголовное дело, возбуждённое в отношении генерального директора предприятия, которого подозревают в хищении около 45 млн рублей, выделенных на ремонт крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов».

Ранее NEWS.ru писал, что Министерство обороны РФ подало иск к Центру судоремонта «Звёздочка». Ведомство требует взыскать с предприятия 981 млн рублей.

Центр судоремонта «Звёздочка» является одним из крупнейших исполнителей госконтрактов Минобороны. Предприятие занималось ремонтом авианосца «Адмирал Кузнецов». В декабре 2019-го, когда судно находилось в одном из цехов «Звёздочки», на авианосце произошёл пожар. Огонь тушили почти сутки, погибли два человека, ещё 14 пострадали.