Индия успешно испытала сверхзвуковую баллистическую ракету

https://static.news.ru/photo/b1e1a4cc-057c-11eb-bc07-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ministry of Defence

Индийская Организация оборонных исследований и разработок (DRDO) провела успешные испытания новой модификации сверхзвуковой баллистической ракеты малой дальности «Шаурья». Ракета способна нести различные виды боеголовок, в том числе ядерную.

Как сообщило агентство ANI, испытания прошли на полигоне в восточном штате Одиша. «Шаурья» может с высокой точностью наносить удары по целям, находящимся на расстоянии до 800 км. Её новая модификация имеет меньший вес и она проще в эксплуатации. Эта ракета может в скором времени поступить на вооружение ВС Индии.

Как писал NEWS.ru, ранее Индия провела успешные испытания баллистической ракеты для подводных лодок К-4. Ракета была запущена с подводной платформы в Бенгальском заливе у побережья штата Уттар-Прадеш. K-4 — баллистическая ракета средней дальности, её максимальная дальность полёта — 3500 километров. Она способна нести различные виды боеголовок, в том числе ядерную. Ракету планируют поставить на вооружение атомных подводных лодок класса Arihant.