Индия успешно испытала сверхзвуковую баллистическую ракету

Индийская Организация оборонных исследований и разработок (DRDO) провела успешные испытания новой модификации сверхзвуковой баллистической ракеты малой дальности «Шаурья». Ракета способна нести различные виды боеголовок, в том числе ядерную.
Как
Как писал NEWS.ru, ранее Индия провела успешные испытания баллистической ракеты для подводных лодок К-4. Ракета была запущена с подводной платформы в Бенгальском заливе у побережья штата Уттар-Прадеш. K-4 — баллистическая ракета средней дальности, её максимальная дальность полёта — 3500 километров. Она способна нести различные виды боеголовок, в том числе ядерную. Ракету планируют поставить на вооружение атомных подводных лодок класса Arihant.
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