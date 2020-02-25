https://static.news.ru/photo/2a158e28-57ad-11ea-98f1-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп, Мелания Трамп и Нарендра Моди Фото: Press Information Bureau/Pib/Global Look Press

Индия получит от США военные вертолёты AH-64E Apache и MH-60R Seahawk. Сумма сделки превысила $3 млрд, сообщил глава Соединённых Штатов Дональд Трамп.

Мы расширяем наше военное сотрудничество. Мы заключили сделку на сумму более $3 млрд. Индия купит вертолёты AH-64E Apache, а также вертолёты морского базирования MH-60R Seahawk, — цитирует американского лидера ТАСС.

Трамп прибыл с визитом в Индию 24 февраля. Вместе с Моди он выступил на стадионе Motera в Ахмадабаде (штат Гуджарат) перед аудиторией свыше 100 тысяч человек.

Из-за приезда высокопоставленных гостей в городе перекрыты основные дороги, закрыты магазины, а на крышах и балконах размещена полиция.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Мексики передумали покупать у России новую партию военных вертолётов. Причины отказа в Мехико не объяснили. Предполагается, что на решение властей страны могли повлиять угрозы США ввести санкции в случае приобретения вертолётов.