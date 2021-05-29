Hot Cars: российский Ми-28 заставит врагов бежать без оглядки

https://static.news.ru/photo/3f5fb1a6-c1f5-11eb-9fd7-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вооружённые силы России обладают боевым вертолётом, который способен заставить любого врага бежать с поля боя, крича о помощи. Об этом говорится в статье канадского издания Hot Cars.

Автор материала Бенни Кирк уверяет, что в современной войне трудно представить себе более важный актив для российской армии, чем Ми-28 «Ночной охотник» (по классификации НАТО — Havoc, «Разрушитель»). По мнению журналиста, в каждом военном конфликте за последние 100 лет у русских «была культовая воздушная техника». В годы Второй мировой войны таковым был штурмовик Ил-2, в конфликтах 60-х годов — истребитель МиГ-21, а сейчас — Ми-28, написал Кирк.

Оружие «Разрушителя» заставит любого противника бежать с криками, — эмоционально охарактеризовал вертолёт канадец.

В материале указывается, что особо эффективным вооружением обладает последняя модификация машины — Ми-28НМ. Уже его предшественник мог уничтожать танки противника множеством способов — в том числе бронебойными ракетами C-13 или 30-милиметровой пушкой. Ми-28НМ имеет аналогичные средства борьбы с наземными целями, а в будущем его собираются вооружить многоцелевой ракетой «Изделие 305». Это оружие способно захватывать воздушные цели так же легко, как и наземные, и поражать их в режиме «выстрелил и забыл», отмечается в статье. Модернизированный «Ночной охотник» способен действовать в любое время суток и в любых погодных условиях. Авионика вертолёта обеспечивает отсутствие слепых зон в песчаных бурях, метелях и других неблагоприятных погодных условиях.

Ми-28НМ — это военное чудо, не сомневайтесь, — заключил канадский журналист.

Ранее американский военный эксперт Крис Осборн заявил, что российские авиаконструкторы при разработке вертолёта Ми-28НМ решили использовать принятый в США упор на сетевые возможности.