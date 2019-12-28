https://static.news.ru/photo/2c270848-2a37-11ea-8c2c-fa163e074e61_660.jpg Фото: სსსტც "დელტა" • STC Delta/facebook.com

Грузинский военный научно-технический центр «Дельта» собирается выпустить многофункциональные беспилотные вертолёты для военных и гражданских нужд.

Известно, что вертолёт сможет летать на максимально низкой высоте на расстояние до 150 километров и будет вооружён противотанковыми ракетами.

Как ранее писал NEWS.ru, замминистра обороны РФ Алексей Криворучко сообщил, что опытно-конструкторские работы (ОКР) по созданию лазерного комплекса, который сможет уничтожать легкозащищённые надводные цели и беспилотные летательные аппараты (БПЛА), завершатся в 2020 году.