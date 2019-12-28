https://static.news.ru/photo/ab617f74-2962-11ea-be2b-fa163e074e61_660.jpg Фото: US Air Force/flickr.com

Замминистра обороны РФ Алексей Криворучко сообщил, что опытно-конструкторские работы (ОКР) по созданию лазерного комплекса, который сможет уничтожать легкозащищённые надводные цели и беспилотные летательные аппараты (БПЛА), завершатся в 2020 году.

В следующем году мы планируем завершить ОКР по созданию лазерного комплекса тактического назначения для уничтожения БПЛА и вывода из строя легкозащищённых надводных целей, — рассказал газете «Красная звезда» Криворучко.

По его словам, комплекс будет иметь модульный принцип построения основных систем, что позволит в перспективе поэтапно наращивать мощности и номенклатуры поражаемых целей.

Как писал NEWS.ru, с 1 декабря боевые лазеры «Пересвет» находятся на боевом дежурстве в пяти ракетных дивизиях РВСН. Как сообщил министр обороны РФ Шойгу, они прикрывают передвижения стратегических ракетных комплексов. По словам экспертов, лазерные комплексы могут применяться для выведения из строя систем слежения спутников предполагаемого противника перед пуском баллистических ракет или выведения из строя малогабаритных беспилотников и средств разведки на других летательных аппаратах.