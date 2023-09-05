Герой России назвал главную цель для обновленных ФАБ-1500 Липовой: основной целью обновленных ФАБ-1500 станут заглубленные объекты ВСУ

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Основной целью для российских авиабомб ФАБ-1500 могут стать заглубленные объекты Вооруженных сил Украины, заявил NEWS.ru Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой. По его словам, подобные цели такие бомбы поражают весьма эффективно.

Прежде всего — командные пункты, склады боеприпасов и бронетехники, укрепления, бункеры, и объекты инфраструктуры, расположенные под землей. Все это уничтожается полуторатонными авиабомбами очень эффективно, — пояснил эксперт.

Он также отметил, что ФАБ-1500 с унифицированным модулем планирования и коррекции могут применяться для поражения площадных наземных целей.

Ранее стало известно, что истребитель-бомбардировщик Су-34 Воздушно-космических сил России впервые применил бомбу ФАБ-1500 М54 с УМПК в ходе спецоперации на Украине. Конструкторам пришлось создать новое оборудование, которое позволило увеличить дальность сброса бомбы.

До этого модуль, превращающий свободнопадающие бомбы в управляемые с УМПК, которые применяли на изделиях меньшего калибра, не подходил к ФАБ-1500 М54. Теперь Су-34 уже может нести две ФАБ-1500 М54 с УМПК, а в будущем самолет можно будет вооружить тремя боеприпасами.

Военный эксперт Василий Дандыкин пояснил NEWS.ru, что планирующая бомба ФАБ-1500 имеет несколько преимуществ перед «Кинжалами», в том числе и в вопросе мощности. По его словам, взрывчатое вещество «Кинжала» составляет примерно 500 килограммов, в то время как ФАБ-1500 в три раза мощнее. Кроме того, использование модернизированной планирующей бомбы на истребителях-бомбардировщиках Су-34 позволяет не подвергать экипаж опасности.