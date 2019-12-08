https://static.news.ru/photo/e1ecce9e-199b-11ea-b43b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Двери на входе в командный пункт российских Ракетных войск стратегического назначения, находящийся под землёй на особо охраняемой территории, проверили на прочность мощным взрывом.

Видео испытаний опубликовал телеканал «Звезда».

Двери, каждая из которых весит около четырёх тонн, смонтировали на полигоне в Ленинградской области. Под них специалисты заложили 200 килограммов взрывчатки в тротиловом эквиваленте, чтобы сымитировать взрыв, равный по силе ядерному. В результате конструкция не только выдержала ударную волну, но и сохранила свои силовые элементы.

Ранее NEWS.ru писал, что российские военные 6 декабря провели эксперимент по отделению малого космического аппарата от многофункциональной космической платформы. Минобороны РФ заявило целью эксперимента оценку технического состояния российских спутников. Как отметили представители военного ведомства, видовая информация с аппарата-инспектора передаётся на средства обработки на Земле для определения технического состояния исследуемого спутника.