«Могут смолчать»: дроны оказались мелкой целью для российских систем ПВО

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Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) С-300 «Фаворит» и С-400 «Триумф» могут «проморгать» одинокий дрон-камикадзе. Всё дело в «незначительности» летательного аппарата. Такую вероятность допустил обозреватель ТАСС Дмитрий Литовкин.

Впрочем, отметил он, имеется вторая волна защиты — «Бук-М3», хотя и они «могут смолчать». Следующим в оборонной цепочке «всеядным» комплексам «Тор-М3» и «Панцирь-С1» и вовсе может оказаться «лень напрягаться», отметил в обзоре автор.

Однако, утешил Литовкин, даже если все эти системы пропустят цель, то беспилотник всё равно будет уничтожен комплексами «Игла» или «Верба», которые получат целеуказание «по цепочке от всех радаров более мощных систем» и смогут применить против нарушителя относительно недорогое, но эффективное средство поражения.

По мнению автора, эшелонированная система ПВО и современные средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) вполне способны обеспечить России надёжную защиту от атаки дронов.

Там как в лес: чем дальше — тем больше ёлок, — заявил Литовкин.

«Разбор полётов» обозреватель устроил в связи с обнародованными в СМИ данными о турецких беспилотниках Aksungur, Bayraktar TB2 и Anka-S, которые можно вооружать ракетами MAM-L. Они, как заявлено, способны уничтожить за один вылет роту российских танков Т-72 или Т-90.

Однако, уверен российский эксперт, такое маловероятно. В том числе и потому, что «без проведения сухопутной операции победы не будет», подчеркнул он.

Ранее NEWS.ru сообщал, что турецкие беспилотники в ходе военных конфликтов в Сирии и Ливии уничтожили не менее 23 зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1». В ближневосточном конфликте подбиты восемь российских ЗРПК, в Африке пострадали уже 15 боевых машин. В основном «Панцирь-С1» не справлялся с турецкими дронами Anka-S и лёгкими управляемыми боеприпасами MAM-L, которые запускаются с беспилотников Bayraktar TB2.