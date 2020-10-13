В России высмеяли заявление Польши об уничтожении Балтфлота за 7 минут

https://static.news.ru/photo/265040f8-0d83-11eb-9ed1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Балтийский флот ВМФ России/facebook.com

Москва с юмором восприняла заявление Варшавы о том, что она якобы имеет возможность нанести успешный удар, который уничтожит Балтийский флот за считаные минуты. Об этом сообщил член организации «Офицеры России» капитан I ранга Василий Дандыкин.

По мнению военного, такой сценарий маловероятен, так как Балтфлот может отражать угрозы не только польского флота, но и более крупных стран. При этом в составе отечественного флота есть не только корабли, но и береговые ракетные комплексы.

В случае любого поползновения отпор будет молниеносным и противник понесет серьёзные потери, — заявил Дандыкин в беседе с New Inform.

Поводом для комментария стало заявление польского эксперта Максимилиана Дура. Он уверен, что Польша сможет уничтожить военные корабли Балтфлота всего за 7 минут. При этом в операции против российской стороны будут якобы применяться противокорабельные ракетные комплексы и беспилотные летательные аппараты.

Как ранее писал NEWS.ru, в Баренцевом море атомная подводная лодка «Орёл» провела успешный учебный пуск противокорабельной крылатой ракеты. Об этом сообщила пресс-служба Северного флота РФ.