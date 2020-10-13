АПЛ «Орёл» осуществила успешный пуск крылатой ракеты в Баренцевом море

https://static.news.ru/photo/c807f9b2-0d7a-11eb-a11a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Минобороны России

В Баренцевом море атомная подводная лодка «Орёл» провела успешный учебный пуск противокорабельной крылатой ракеты. Об этом сообщила пресс-служба Северного флота РФ.

Экипаж атомного ракетного подводного крейсера Северного флота «Орёл» выполнил стрельбу противокорабельной крылатой ракетой «Гранит» по надводной цели на полигонах боевой подготовки флота в Баренцевом море, — приводит сообщение «Интерфакс».

«Орёл» произвёл выстрел из подводного положения по мишенной позиции, которая имитировала крупный надводный корабль условного противника. Дистанция до цели составила более 120 километров от точки пуска ракеты. При этом во время манёвров район проведения закрыли для гражданского судоходства и полётов авиации. Закрытие акватории обеспечивали корабли Кольской флотилии разнородных сил.

Поражённая мишень после успешного проведения ракетной стрельбы была осмотрена экипажем противолодочного самолёта Ил-38 отдельного смешанного авиаполка армии ВВС и ПВО Северного флота, — отмечается в сообщении.

Командование отметило, что экипаж АПЛ «Орёл» успешно справился с поставленной задачей и показал высокий профессионализм и военно-морскую выучку.

Атомный подводный ракетный крейсер «Орёл» проекта 949А «Антей» входит в состав подводных сил Северного флота. Несколько лет назад подлодку модернизировали.

Как писал NEWS.ru, фрегат Северного флота «Адмирал Горшков» до конца 2020 года произведёт ещё три испытательных пуска новейшей гиперзвуковой ракеты «Циркон». Её целью, в частности, станет морская мишень, имитирующая авианосец.