СМИ: «Циркон» на испытаниях отработает уничтожение авианосца

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Фрегат Северного флота «Адмирал Горшков» до конца 2020 года произведёт ещё три испытательных пуска новейшей гиперзвуковой ракеты «Циркон». Её целью, в частности, станет морская мишень, имитирующая авианосец.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники. Агентство отмечает, что ближайший запуск пройдёт в конце октября — начале ноября. Собеседник агентства добавил, что в ходе лётных испытаний ракеты, начавшихся в 2015 году, все три пуска с «Адмирала Горшкова» предусматривают реальное поражение морских или наземных мишеней.

Первая стрельба «Цирконом» с борта фрегата «Адмирал Горшков» состоялась 6 октября. Корабль выпустил ракету из Белого моря, а морскую мишень она поразила в Баренцевом море. Максимальная скорость «Циркона» тогда составила восемь скоростей звука.

Ранее NEWS.ru сообщал, что оборонное ведомство США серьёзно озабочено появлением гиперзвуковой ракеты «Циркон» у России. Это событие наравне с китайской угрозой заставляет Вашингтон пересматривать действующие программы оснащения флота. Такое мнение высказал военный эксперт Алексей Леонков, комментируя заявление главы Пентагона Марка Эспера о планах увеличить численность американских ВМС в ближайшие 25 лет.