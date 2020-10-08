СМИ: «Циркон» на испытаниях отработает уничтожение авианосца

Фрегат Северного флота «Адмирал Горшков» до конца 2020 года произведёт ещё три испытательных пуска новейшей гиперзвуковой ракеты «Циркон». Её целью, в частности, станет морская мишень, имитирующая авианосец.
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Первая стрельба «Цирконом» с борта фрегата «Адмирал Горшков» состоялась 6 октября. Корабль выпустил ракету из Белого моря, а морскую мишень она поразила в Баренцевом море. Максимальная скорость «Циркона» тогда составила восемь скоростей звука.
Ранее NEWS.ru сообщал, что оборонное ведомство США серьёзно озабочено появлением гиперзвуковой ракеты «Циркон» у России. Это событие наравне с китайской угрозой заставляет Вашингтон пересматривать действующие программы оснащения флота. Такое мнение высказал военный эксперт Алексей Леонков, комментируя заявление главы Пентагона Марка Эспера о планах увеличить численность американских ВМС в ближайшие 25 лет.
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