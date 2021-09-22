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Бывший военный усомнился в быстром выпуске умного автомата «Калашникова»

15:02, 22 сентября 2021
Бывший военный усомнился в быстром выпуске умного автомата «Калашникова» Стенд концерна "Калашников" на выставке Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Возможность разработки нового умного автомата является хорошей инициативой, однако этот процесс может затянуться на длительное время. Кроме того, обычные солдаты вряд ли его получат. Об этом «Политике Сегодня» рассказал военный обозреватель ТАСС, полковник в отставке Виктор Литовкин.

Счёт здесь идет на годы, а значит опытные образцы доберутся до действующих войск лишь через несколько лет,отмечает эксперт.

Учитывая, насколько сложная система готовится, процесс разработки может значительно затянуться. Кроме того для реализации этой задумки нужно много денег. Поэтому обычные солдаты, скорее всего, не будут иметь к нему доступа, считает военный обозреватель.

Новый автомат рассчитан на спецназ, его будут производить в ограниченных сериях, — предполагает Литовкин.

Ранее главный конструктор АО «Концерн «Калашников» Сергей Уржумцев заявил, что в России начали создавать стрелковый комплекс с использованием нейросетей. Солдату нужно будет лишь принять решение о поражении цели, и автомат сам её идентифицирует, прицелится и выстрелит.

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