Британское издание отметило стремительное военное возрождение России

Британское издание The Economist выпустило материал, посвящённый эволюции российских вооружённых сил после распада Советского Союза.
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По мнению автора, процесс развития начался с вливания значительных средств. С 2005-го по 2017 год Москва удвоила расходы на оборону. Армия стала гораздо мобильнее — «Россия променяла массовость на скорость», отмечается в статье. На вооружение поступили образцы современного высокоточного оружия, например ракеты «Калибр» и комплексы «Искандер». Журналист напоминает об ударе по целям в Сирии с российских кораблей в Каспийском море. Возможность такой атаки раньше была для РФ лишь гипотетической.
В материале говорится, что Россия может за два часа привести в полную боевую готовность пять тысяч десантников. Постоянные военные учения держат бойцов в тонусе. Неоценимый боевой опыт, полученный в Сирии, также стал серьёзным преимуществом российской армии.
Ранее глава Стратегического командования ВС США адмирал Чарльз Ричард заявил, что в ближайшие десять лет изменится исторический ядерный баланс в мире, передавал NEWS.ru. По мнению американского военного, у Вашингтона впервые появятся два серьёзных соперника с высоким ядерным потенциалом в лице Москвы и Пекина.