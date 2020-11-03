Британское издание отметило стремительное военное возрождение России

https://static.news.ru/photo/2a9b27e0-1e04-11eb-a9e2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Британское издание The Economist выпустило материал, посвящённый эволюции российских вооружённых сил после распада Советского Союза.

Автор статьи подчёркивает , что ни одной стране в мире не удалось так быстро восстановить утраченный военный потенциал, как это сделала Россия. В ранний постсоветский период российская армия находилась в плачевном состоянии. К конфликту с Грузией в 2008 году Вооружённые силы РФ подошли, имея на вооружении в основном старую советскую технику. Так, 97% боевых самолётов были выпущены в СССР. С тех пор армия стремительно модернизировалась, утверждается в материале. В настоящий момент ВВС РФ более чем на 70% состоят из новых машин.

По мнению автора, процесс развития начался с вливания значительных средств. С 2005-го по 2017 год Москва удвоила расходы на оборону. Армия стала гораздо мобильнее — «Россия променяла массовость на скорость», отмечается в статье. На вооружение поступили образцы современного высокоточного оружия, например ракеты «Калибр» и комплексы «Искандер». Журналист напоминает об ударе по целям в Сирии с российских кораблей в Каспийском море. Возможность такой атаки раньше была для РФ лишь гипотетической.

В материале говорится, что Россия может за два часа привести в полную боевую готовность пять тысяч десантников. Постоянные военные учения держат бойцов в тонусе. Неоценимый боевой опыт, полученный в Сирии, также стал серьёзным преимуществом российской армии.

Ранее глава Стратегического командования ВС США адмирал Чарльз Ричард заявил, что в ближайшие десять лет изменится исторический ядерный баланс в мире, передавал NEWS.ru. По мнению американского военного, у Вашингтона впервые появятся два серьёзных соперника с высоким ядерным потенциалом в лице Москвы и Пекина.