Более 460 БТР поступят на вооружение российской армии в 2020 году

Подразделения сухопутных войск ВС РФ до конца 2020 года получат свыше 460 бронетранспортёров. Поставки будут осуществляться в рамках государственного оборонного заказа.
Речь идёт о БТР-82А и модернизированной версии этой боевой машины — БТР-82АМ. Они предназначены для транспортировки личного состава, огневой поддержки, уничтожения живой силы и лёгкой бронетехники противника, а также противотанковых средств.
Бронетранспортёры оснащены новым боевым модулем, состоящим из 30-миллиметровой автоматической пушки и пулемёта ПКТМ. Кроме того, БТРы получили комбинированные прицелы, повышающие эффективность стрельбы и разведывательные возможности,
Ранее NEWS.ru писал, что в войска поступили два стратегических ракетоносца Ту-160, прошедших модернизацию. Специалисты усовершенствовали систему инерциальной навигации и управления двигателями, а также устройства вооружения.
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