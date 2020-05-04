Более 460 БТР поступят на вооружение российской армии в 2020 году

https://static.news.ru/photo/ba4bb69e-8e16-11ea-ae63-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Подразделения сухопутных войск ВС РФ до конца 2020 года получат свыше 460 бронетранспортёров. Поставки будут осуществляться в рамках государственного оборонного заказа.

Речь идёт о БТР-82А и модернизированной версии этой боевой машины — БТР-82АМ. Они предназначены для транспортировки личного состава, огневой поддержки, уничтожения живой силы и лёгкой бронетехники противника, а также противотанковых средств.

Бронетранспортёры оснащены новым боевым модулем, состоящим из 30-миллиметровой автоматической пушки и пулемёта ПКТМ. Кроме того, БТРы получили комбинированные прицелы, повышающие эффективность стрельбы и разведывательные возможности, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Ранее NEWS.ru писал, что в войска поступили два стратегических ракетоносца Ту-160, прошедших модернизацию. Специалисты усовершенствовали систему инерциальной навигации и управления двигателями, а также устройства вооружения.