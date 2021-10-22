Боевые корабли России и КНР впервые провели патрулирование в Тихом океане

Боевые корабли ВМФ России и ВМС Китая впервые провели совместное патрулирование в Тихом океане. Как рассказали в Минобороны, в составе совместного отряда из 10 кораблей от России в патрулировании приняли участие корабль измерительного комплекса «Маршал Крылов», большие противолодочные корабли «Адмирал Трибуц» и «Адмирал Пантелеев», а также два корвета проекта 20380, пишет РИА Новости.

Задачами патрулирования являлись демонстрация государственных флагов России и Китая, поддержание мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также охрана объектов морской экономической деятельности двух стран, — говорится в сообщении.

Уточняется, что корабли патрулировали регион с 17 по 23 октября. За это время они успели пройти Сангарский пролив, отработать совместное маневрирование и провести несколько тренировок. В общей сложности за время патрулирования суда преодолели 1700 морских миль.

Ранее читатели японского издания Asahi Shimbun жёстко отреагировали на публикацию о проходе российско-китайского отряда боевых кораблей через международный Сангарский пролив (Цугару) в Тихий океан. Эскадры использовали данный маршрут 18 октября после учений «Морское взаимодействие — 2021».