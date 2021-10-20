Японцы призвали устроить для военных кораблей РФ «кровавый морской путь»

Читатели японского издания Asahi Shimbun жёстко отреагировали на публикацию о проходе российско-китайского отряда боевых кораблей через международный Сангарский пролив (Цугару) в Тихий океан. Эскадры использовали данный маршрут 18 октября после учений «Морское взаимодействие — 2021».

В комментариях к публикации японцы предложили положить конец подобным демонстрациям.

Пролив нужно превращать в кровавый морской путь. Нельзя позволять России чувствовать себя безнаказанно, — написал один из пользователей.

Его призыв поддержали и обосновали другие: «Если Россия и Китай вступят в настоящий военный союз, то они овладеют всем миром», «Проход российско-китайской эскадры проливом Цугару — это опаснее, чем северокорейские ракеты. Это прямо внутри Японии», «Надо выдвинуть поближе к проливу Цугару батареи противокорабельных ракет. Сунутся русские и китайцы ещё раз — сразу стрелять. Так пристреляемся сами и их приучим к осторожности».

Ранее NEWS.ru сообщал, что власти Японии продолжают следить за действиями российских и китайских военных кораблей, совместно прошедших через Сангарский пролив (пролив Цугару) по направлению из Японского моря в Тихий океан. Об этом заявил заместитель генерального секретаря Ёсихико Исодзаки, подчеркнувший, что подобный манёвр проведён впервые.