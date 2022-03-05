Блинкен на встрече с Кулебой пообещал Украине новые поставки оружия

Фото: Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine / Facebook

Российские ВКС во время воздушного боя под Житомиром уничтожили четыре самолёта Су-27 вооружённых сил Украины, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. Ещё один Су-25 российские средства противовоздушной обороны сбили в районе Нежина.

В воздушном бою в районе Житомира сбито четыре самолёта Су-27 вооружённых сил Украины и средствами ПВО в районе Нежина сбит один самолёт Су-25, — заявил он. ВСУ также потеряли 5...