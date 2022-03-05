Блинкен на встрече с Кулебой пообещал Украине новые поставки оружия
Наталья Жуковская
Наталья Жуковская
22:54, 05 марта 2022
Фото: Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine / Facebook
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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провёл переговоры с госсекретарём США Энтони Блинкеном на польско-украинской границе. Украинский министр попросил у Запада срочно усилить обороноспособность Украины. В частности, Кулеба отметил, что страна нуждается в защите неба от авиации РФ.
Кулеба и Блинкен обсудили срочное усиление обороноспособности Украины. В частности, политики затронули вопрос защиты неба от авиации России, — говорится в сообщении ведомства.
По словам Кулебы, стороны провели «продуктивные» переговоры о будущих шагах. Блинкен пообещал Украине «дальнейшие болезненные санкции против России», а также поставить дополнительное оружие.
Ранее российские ВКС во время воздушного боя под Житомиром уничтожили четыре самолёта Су-27 вооружённых сил Украины, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. Ещё один Су-25 российские средства противовоздушной обороны сбили в районе Нежина.