Балтийский флот провёл учения по отражению воздушных ударов

https://static.news.ru/photo/9c8b631e-a286-11ea-9791-fa163e074e61_660.jpg Су-24 Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Экипажи десяти кораблей Балтийского флота (БФ) провели учения по отражению ударов средств воздушного нападения противника.

Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на данные БФ. Согласно им, по замыслу учебных мероприятий средства радионаблюдения выявили подлёт самолётов условного противника, который имитировали бомбардировщики Су-24 и Су-30СМ морской авиации.

Корабли были приведены в готовность к применению средств ПВО, боевые расчёты начали приём и анализ данных по воздушной обстановке, — говорится в сообщении.

После классифицирования воздушных целей расчёты корабельных зенитно-ракетных и артиллерийских комплексов условно уничтожили их.

Ранее NEWS.ru писал о том, что НАТО отвергла предложение России отказаться от военных учений в период пандемии коронавируса. Изначально глава МИД РФ Сергей Лавров направил в Брюссель письмо с данной инициативой, отметив, что отказ от манёвров станет «конструктивным» шагом на фоне негативных новостей.