Балтийский флот провёл учения по отражению воздушных ударов

Экипажи десяти кораблей Балтийского флота (БФ) провели учения по отражению ударов средств воздушного нападения противника.
Об этом
Корабли были приведены в готовность к применению средств ПВО, боевые расчёты начали приём и анализ данных по воздушной обстановке, — говорится в сообщении.
После классифицирования воздушных целей расчёты корабельных зенитно-ракетных и артиллерийских комплексов условно уничтожили их.
Ранее NEWS.ru писал о том, что НАТО отвергла предложение России отказаться от военных учений в период пандемии коронавируса. Изначально глава МИД РФ Сергей Лавров направил в Брюссель письмо с данной инициативой, отметив, что отказ от манёвров станет «конструктивным» шагом на фоне негативных новостей.
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