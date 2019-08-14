https://static.news.ru/photo/faf32bf6-bea4-11e9-910b-fa163e074e61_660.jpg Ту-95МС Фото: Сергей Булкин/News.ru

Два стратегических ракетоносца выполнили полёт в воздушном пространстве над акваториями Баренцева и Норвежского морей. Продолжительность полёта составила более четырёх часов, сообщили в министерстве обороны.

На некоторых участках маршрута самолёты следовали в сопровождении истребителей F-16 Военно-воздушных сил Норвегии.

В Минобороны уточнили, что лётчики дальней авиации регулярно выполняют полёты над нейтральными водами Арктики, Атлантики, Чёрного и Балтийского морей, а также над Тихим океаном. Это происходит в соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства. Границы других государств в ходе таких миссий не нарушаются.

Ранее News.ru писал, что новейший военный беспилотный аппарат «Охотник» совершил свой первый полёт. Он продолжался 20 минут.