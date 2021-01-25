https://static.news.ru/photo/1ab62024-5f17-11eb-8443-fa163e074e61_660.jpg Фото: Минобороны России/vk.com

Авиация Северного флота РФ отработала дозаправку в воздухе над Арктикой. В тренировках приняли участие экипажи истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ и фронтовых бомбардировщиков Су-24 отдельного смешанного авиаполка СФ. Кроме того, в воздух поднялся летающий танкер Ил-78 ВКС РФ.

По данным штаба СФ, манёвры производились и в дневное, и в ночное время. Военные добавили, что МиГ-31БМ и Су-24 успешно применяют в условиях Крайнего Севера и Арктики, передаёт «Интерфакс».

В основном они (МиГ-31БМ и Су-24. — NEWS.ru) задействованы в системе противовоздушной обороны. Недавно экипажи МиГ-31БМ заступили на опытное боевое дежурство на аэродроме архипелага Новая Земля, — говорится в сообщении.

Дозаправка в воздухе значительно увеличивает боевой радиус, кроме того, экипажи могут выполнять задачи на большом удалении от мест базирования. Накануне новейшие комплексы артиллерийской разведки «Пенициллин» поступили в российскую армию, сообщил директор концерна «Вега» (входит в «Росэлектронику» госкорпорации «Ростех») Вячеслав Михеев. Решение разработано для разведки огневых позиций артиллерии, зенитных и тактических ракет путём фиксирования звуковых и тепловых сигналов от выстрелов и разрывов.

Ранее NEWS.ru писал, что Индо-Тихоокеанское командование США сообщило об отправке в Южно-Китайское море авианосной ударной группы во главе с эсминцем «Теодор Рузвельт». Это произошло после того, как стало известно о полёте 13 китайских самолётов рядом с Тайванем.