Артиллерия РФ получит системы с элементами искусственного интеллекта

https://static.news.ru/photo/1ad8ba0c-4863-11e9-9fb2-fa163e074e61_660.jpg Фото: deletant.livejournal.com

В России разрабатывается автоматизированная система управления наведением и огнём (АСУНО) для ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня (РСЗО). Об этом сообщает пресс-служба холдинга «Высокоточные комплексы», входящего в госкорпорацию «Ростех».

По имеющимся данным, АСУНО получит новые принципы управления, которые будут включать в себя элементы искусственного интеллекта. Также предполагается внедрить интуитивно понятный интерфейс и систему поддержки принятия решений.

Это позволит сократить время управления огневыми средствами и исключит ошибки операторов, — приводит информацию пресс-службы корпорации РИА Новости.

Также в холдинге отметили, что в настоящее время реализуется система, которая в дальнейшем позволит гибко наращивать и реконструировать создаваемые АСУНО для других систем.

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