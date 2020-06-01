Армия США вооружается винтовками и пулемётами нового поколения

https://static.news.ru/photo/54b770fc-a45a-11ea-bed9-fa163e074e61_660.jpg Фото: www.sigsauer.com

Армия США начала получать стрелковое оружие нового поколения немецкой фирмы SIG Sauer в рамках программы замены всех винтовок и пулемётов на новые образцы. Оружие произведено на мощностях американского филиала фирмы, поставлено вовремя, несмотря на пандемию коронавируса.

Первая партия оружия была передана для испытаний и опытной эксплуатации, сообщает пресс-служба SIG Sauer. Это новые 6,8-миллиметровые патроны, лёгкий пулемёт SIG-LMG-6.8, штурмовая винтовка LCX-SPEAR, глушители SLX.

Программа обновления оружия является крупнейшей за последние 50 лет. Патроны отличаются повышенной дульной скоростью, дальностью стрельбы и эффективностью, а также сниженной на 20% массой по сравнению со штатными 5,56-миллиметровыми.

Новый пулемёт весит менее 6,8 кг, его эргономика и отдача соответствуют показателям штурмовой винтовки М-4. Новая винтовка отличается повышенной эффективностью по сравнению со штатными. Глушитель оптимизирует отвод пороховых газов и позволяет меньше видеть стрелка в инфракрасных лучах, а также уменьшить их воздействие.

Ранее NEWS.ru сообщал, что известный эксперт в области стрелкового оружия Максим Попенкер заявил, что разрабатываемые в США «умные» прицелы значительно повысят эффективность оружия. По его словам, этому будет способствовать установка на винтовку лазерного дальномера, который будет определять расстояние до цели.