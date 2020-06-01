Армия США вооружается винтовками и пулемётами нового поколения

Армия США начала получать стрелковое оружие нового поколения немецкой фирмы SIG Sauer в рамках программы замены всех винтовок и пулемётов на новые образцы. Оружие произведено на мощностях американского филиала фирмы, поставлено вовремя, несмотря на пандемию коронавируса.
Первая партия оружия была передана для испытаний и опытной эксплуатации,
Программа обновления оружия является крупнейшей за последние 50 лет. Патроны отличаются повышенной дульной скоростью, дальностью стрельбы и эффективностью, а также сниженной на 20% массой по сравнению со штатными 5,56-миллиметровыми.
Новый пулемёт весит менее 6,8 кг, его эргономика и отдача соответствуют показателям штурмовой винтовки М-4. Новая винтовка отличается повышенной эффективностью по сравнению со штатными. Глушитель оптимизирует отвод пороховых газов и позволяет меньше видеть стрелка в инфракрасных лучах, а также уменьшить их воздействие.
Ранее NEWS.ru сообщал, что известный эксперт в области стрелкового оружия Максим Попенкер заявил, что разрабатываемые в США «умные» прицелы значительно повысят эффективность оружия. По его словам, этому будет способствовать установка на винтовку лазерного дальномера, который будет определять расстояние до цели.
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