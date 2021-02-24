Аналогов нет: раскрыты беспрецедентные возможности «Арматы»

Система управления огнём танка Т-14 «Армата» на испытаниях проявила способность без участия экипажа находить, распознавать и брать на сопровождение цель на поле боя.
Подобное случилось впервые в истории танкостроения. В западных образцах бронетехники до сих пор экипажи вручную находят и выбирают объект для сопровождения,
Элементы искусственного интеллекта позволяют бортовым вычислительным средствам машины самостоятельно искать цели на фоне сложной подстилающей поверхности, распознавать их, в том числе по видимой из-за укрытия части объекта, проводить селекцию по приоритету и брать на сопровождение, — пояснил собеседник агентства.
Он добавил, что испытания СУО «Арматы» проводятся на стенде с помощью математических моделей и на полигоне. Там в роли объектов поиска используются различные образцы бронетехники. На испытаниях эффективность СУО подтверждена, согласно заявленным боевым характеристикам.
Для поиска и захвата целей танк использует комбинированный прицел. Он работает в видимом и в инфракрасном диапазонах, подчеркнул источник агентства.
Ранее NEWS.ru сообщал, что серийные поставки боевых танков Т-14 «Армата» в Вооружённые силы РФ начнутся в 2022 году. Об этом сообщил генеральный конструктор Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения Андрей Терликов. По его словам, Уралвагонзавод сейчас ведёт консультации с Минобороны по корректировке цен на этот новейший танк.