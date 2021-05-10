Аналитики сравнили возможности США и России в наземной войне

Россия в конце апреля объявила о завершении крупных манёвров и отводе своих сил с западной границы. На этом фоне издание The National Interest решило выяснить, сможет ли НАТО противостоять РФ в потенциальном конфликте. Военные аналитики сравнивали возможности гипотетических противников по ведению войны на земле.
Российский танковый парк
Эксперты полагают, что в ситуации условного паритета в наземной технике решающую роль в конфликте между США и РФ сыграет авиация. Здесь у Вашингтона преимущество — в два раза больше самолётов и в пять раз больше вертолётов. Таким образом, российские танки могут оказаться уязвимыми перед ударами с воздуха.
Ранее американский эксперт заявил, что войска НАТО в случае военного противостояния с Россией в Прибалтике потерпят неизбежное поражение, если российской армии удастся взять под контроль Сувалкский коридор — 64-километровый участок от Калининграда до Белоруссии.