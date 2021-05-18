Американский секретный дрон не смог уничтожить макет «Панциря-С1»

https://static.news.ru/photo/bb2c2bf4-b7e9-11eb-8674-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Секретный дрон-камикадзе, разрабатываемый военными из США, не смог поразить макет российского зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С1». Об этом сообщает The Drive.

В ходе учений беспилотники должны были поразить три цели условного противника: радиолокатор системы ПВО, узел управления и контроля, и макет «Панциря-С1». Первые две цели были успешно уничтожены, но когда беспилотник подлетел к макету российского комплекса, произошёл сбой и дрон оказался вне зоны позиции попадания. Тогда военные прервали испытания и сохранили боеприпас для следующих учений.

Журналисты отмечают, что нет никакой конкретной информации о дроне. Известно только, что он запускается с земли и может летать на дальние расстояния.

В манёврах Edge 21 приняли участие подразделения ВВС США и Корпуса морской пехоты. Учения проходили на полигоне Дагвей в американском штате Юта.

Ранее турецкие компании Baykar Defense и Roketsan провели испытания нового дрона Akinci. Беспилотник с помощью боеприпаса МАМ-Т уничтожил цель, которая напоминает российский «Панцирь-С1». В опубликованном пресс-релизе указано, что «первые огневые испытания» БПЛА прошли успешно и «умные боеприпасы» поразили все намеченные цели.