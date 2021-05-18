Американский секретный дрон не смог уничтожить макет «Панциря-С1»

Секретный дрон-камикадзе, разрабатываемый военными из США, не смог поразить макет российского зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С1». Об этом сообщает The Drive.
В ходе учений беспилотники
Журналисты отмечают, что нет никакой конкретной информации о дроне. Известно только, что он запускается с земли и может летать на дальние расстояния.
В манёврах Edge 21 приняли участие подразделения ВВС США и Корпуса морской пехоты. Учения проходили на полигоне Дагвей в американском штате Юта.
Ранее турецкие компании Baykar Defense и Roketsan провели испытания нового дрона Akinci. Беспилотник с помощью боеприпаса МАМ-Т уничтожил цель, которая напоминает российский «Панцирь-С1». В опубликованном пресс-релизе указано, что «первые огневые испытания» БПЛА прошли успешно и «умные боеприпасы» поразили все намеченные цели.