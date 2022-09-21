Зюганов: у каждого поколения должен быть 1945-й

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Геннадий Зюганов

У каждого поколения россиян должен быть не только 1941-й, но и 1945-й год, заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, подразумевая начало и победу в Великой Отечественной войне (ВОВ). Глава коммунистической партии добавил, что у войны есть лишь два исхода: победа или поражение. По мнению Зюганова, Россия должна в ней победить.

У войны есть два исхода: или победа, или поражение. Видимо, у каждого поколения может быть не только 1941-й, но должен быть обязательно новый 1945-й, и мы обязаны с вами победить, — заявил Зюганов.

Он также рассказал, что дважды прослушал утреннее обращение президента России Владимира Путина к нации, в котором он объявил о начале частичной мобилизации. Зюганов выразил солидарность со словами российского главы, заверив, что КПРФ будет активно реализовывать положения, высказанные Путиным.

Оно (обращение Путина. — NEWS.ru) носит во многом судьбоносный характер, ибо президент абсолютно объективно охарактеризовал международную обстановку, обстановку агрессии натовцев, бандеровцев и фашистов против русского мира и нашей государственности, — отметил депутат.

Зюганов подчеркнул, что в ходе обращения президент открыто назвал цели Запада, в которые входит «разрушение, расчленение и поэтапная приватизация России».

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал имеющих нужные навыки депутатов добровольно принять участие в специальной военной операции на Украине. Он отметил, что у парламентариев нет так называемой брони, освобождающей их от участия в спецоперации.