«Зеленский» захотел в батальон «Ахмат»: Кадыров поделился еще одним пранком Кадыров опубликовал вторую часть видео с «приключениями Зеленского», где тот хочет вступить в «Ахмат»

Фото: ramzan/vk.com

Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале еще одно юмористическое видео, в котором президент Украины Владимир Зеленский выражает желание пополнить ряды батальона «Ахмат». В ролике снялся сам чеченский лидер, в роли Зеленского — видеоблогер Макс Камикадзе.

После подписания акта о капитуляции Владимир Зеленский долгое время размышлял о своем поведении. Ему не давала покоя мысль, что его могут выбросить на помойку истории. Действовать нужно было решительно. Зеленский решил выложить все карты на стол, и стать полезным обществу, — комментирует видео Кадыров.

В видеопародии «Зеленского» ведут в наручниках на прием к Кадырову, которого он собирается просить о вступлении в батальон «Ахмат». Однако на просьбу «украинского лидера» глава Чечни отвечает отказом и предлагает пополнить ряды НАТО.

Ранее Кадыров поделился первой частью видео, на котором показано, как президент Украины Владимир Зеленский будет подписывать акт о безоговорочной капитуляции Вооруженных сил Украины. В ролике Макс Камикадзе, изображающий Зеленского, пытается составить текст своего будущего указа. При этом на него давит некий человек, чья рука все время лежит у него на плече.