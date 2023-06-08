Замначальника МВД по Самарской области уволили после скандала с сидром Колокольцев освободил от должности замначальника ГУ МВД России по Самарской области Сафронова

Фото: Главное управление МВД по Самарской области

Юрий Сафронов

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев освободил от должности заместителя начальника ГУ МВД по Самарской области Юрия Сафронова, сообщает Telegram-канал «МВД МЕДИА». Это решение было принято после установления каналов поступления сидра, которым отравились около 100 россиян.

Владимир Колокольцев принял решение об освобождении от занимаемой должности генерал-майора внутренней службы Юрия Сафронова, — говорится в сообщении.

Кроме того, своей должности лишился начальник ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области» полковник внутренней службы Александр Ремнев, передает ТАСС.

По словам представителя МВД Ирины Волк, сотрудники ведомства проверили значительное количество магазинов, транспортных средств и складских помещений. Отработаны цепочки поставок индивидуальному предпринимателю, который подозревается в изготовлении смертельно опасной продукции, сырья, необходимого для производства алкогольных напитков.

О череде отравлений алкогольным продуктом «Мистер Сидр» в России стало известно утром 5 июня. В разных регионах страны число пострадавших составило около 100 человек, 30 умерли.