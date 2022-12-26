Замглавы отдела Росавиации арестовали по делу о взятке Суд арестовал до 24 февраля замглавы отдела Росавиации Матюшкина по делу о взятке

Фото: Пресс-служба Дорогомиловского районного суда города Москвы

Александр Матюшкин

Дорогомиловский суд Москвы 26 декабря арестовал замначальника управления по цифровизации Росавиации Александра Матюшкина по делу о коррупции, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда. Он отправлен под стражу на два месяца — до 24 февраля. Матюшкину вменяется получение взятки в особо крупном размере по части 6 статьи 290 УК РФ.

Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Александра Матюшкина, — говорится в сообщении.

Адвокат Матюшкина Илья Скляр заявил, что подозреваемый своей вины не признает. Правозащитник считает, что другой фигурант дела, Иван Ларионов, дал ложные показания.

26 декабря «Известия» сообщили, что в этот день обыски прошли во всем центральном офисе Росавиации на Ленинградском проспекте в Москве. Туда прибыли более десятка сотрудников ФСБ и МВД для официального досмотра рабочих мест троих чиновников — Татьяны Кочеровой, начальника управления правового обеспечения и имущественных отношений Анны Пасько и начальника Управления финансового обеспечения, бюджетного планирования и отчетности Елены Кудлаевой.

Telegram-канал SHOT сообщил, что 26 декабря сотрудники правоохранительных органов с обысками нагрянули в кабинет главы Росавиации Александра Нерадько. Поводом для следственных действий стало подозрение во взяточничестве в отношении одного из сотрудников ведомства.

Пресс-служба Росавиации, в свою очередь, опровергла сообщения об обысках в кабинете Нерадько. При этом в Росавиации все же подтвердили информацию о том, что в офисе ведомства прошли следственные мероприятия.