В Минюсте назвали интернет сознательно выращенным драконом Замглавы Минюста Логинов назвал интернет драконом, разрушающим национальные системы права

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заместитель главы Минюста России Александр Логинов сравнил современный интернет с «сознательно выращенным драконом», пишет РИА Новости. Он сказал, что сеть может разрушить национальные системы права.

Мы имеем дело с совершенно сознательно выращенным драконом. Это реальный дракон, который разрушает национальные системы права... Через интернет совершают преступления, а мы не можем его поймать за хвост, — сказал Логинов на Петербургском международном юридическом форуме.

Как отметил заместитель министра, создатели интернета с самого начала собирались навязывать людям собственную политику и диктовать свою волю.

Ранее сообщалось, что уход из России компаний-производителей подтолкнул мошенников к обману граждан на теме исчезающих с российского рынка товаров. Кибер-преступники выставляют на портале объявлений или в соцсетях популярные товары, а при продаже предлагают воспользоваться помощью известного сервиса доставки, но подменяют ссылку на него и крадут деньги.