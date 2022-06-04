Россиян предупредили о новом виде интернет-мошенничества «КП»: интернет-мошенники прибегли к новому способу обмана россиян с помощью поддельных сайтов

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Уход из России компаний-производителей подтолкнул мошенников к обману граждан на теме исчезающих с российского рынка товаров. Кибер-преступники выставляют на портале объявлений или в соцсетях популярные товары, а при продаже предлагают воспользоваться помощью известного сервиса доставки, сообщает KP.RU.

Издание отмечает, что после этого высылается ссылка на сайт, который внешне похож на интернет-страницы популярных сервисов доставки. На самом же деле ссылка приводит пользователя на фишинговый ресурс. На таких сайтах у жертвы пытаются выудить данные банковской карты для последующей кражи денег.

Также кибер-преступники заводят новые сайты с доменными именами, которые почти не отличаются от оригинальных.

Злоумышленники постоянно меняют товарные направления, чтобы их было сложнее вычислить, да и сами мошеннические сайты не живут долго, — пояснила изданию глава отдела интернет-анализа компании «Доктор Веб» София Виллен.

Чтобы избежать обмана, гражданам посоветовали пользоваться антивирусами, проверять адресную строку, при покупке не вводить личные данные, включая логины и пароли от аккаунтов в соцсетях и электронной почты, а также не переходить по неизвестным ссылкам.

Ранее стало известно, что ВТБ зафиксировал новый сценарий телефонного мошенничества. Злоумышленники звонят россиянам с помощью робота через популярные мессенджеры под предлогом подтверждения заявки на смену номера телефона или оформления кредитной заявки. Затем они переключают жертву на лжеспециалиста, который и пытается получить конфиденциальные данные.