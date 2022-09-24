Замглавы Минобороны Булгаков освобожден от должности Мизинцев сменил Булгакова на посту заместителя министра обороны России

Фото: Алексей Ерешко/РИА Новости

Замглавы Минобороны России, генерал Дмитрий Булгаков

Замглавы Минобороны России, генерал Дмитрий Булгаков, отвечавший за материально-техническое обеспечение ВС РФ, освобожден от занимаемой должности, сообщает ведомство. На его место назначен генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Генерал армии Дмитрий Булгаков освобожден от должности заместителя министра обороны РФ в связи с переходом на другую работу, — говорится в тексте.

В министерстве уточнили, что до нового назначения Мизинцев занимал должность начальника Национального центра управления обороной Российской Федерации.

Ранее президент РФ Владимир Путин назначил руководителя Главного управления кадров Минобороны генерал-полковника Виктора Горемыкина замглавы ведомства и начальником Главного военно-политического управления ВС РФ. Он награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени, Александра Невского, Мужества, Дружбы. Также является членом редколлегии журнала «Военная мысль».

В августе стало известно о назначении генерал-лейтенанта Владислава Ершова заместителем директора Росгвардии. В Госдуме его назвали одним из самых заслуженных и авторитетных офицеров российского спецназа, настоящей живой легендой.