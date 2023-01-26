«Законопослушным гражданам опасаться нечего»: Хинштейн о репостах «Медузы» Хинштейн рассказал, как будут штрафовать за перепост материалов «Медузы»

Россияне не получат взысканий за ранее размещенные ссылки на российский независимый портал «Медуза» (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в Telegram. Депутат подчеркнул, что в данном случае не может быть никаких «подвешенных» взысканий. По его словам, теперь все материалы СМИ будут считаться публикациями нежелательной организации, а следовательно, запрещается их распространение вне зависимости от периода размещения.

Это не означает, что все, кто ранее делился этими материалами, автоматически попадают под штрафы, — написал Хинштейн.

26 января Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность компании Medusa Project, владеющей изданием «Медуза». В ведомстве заявили, что работа компании несет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации.

Юрист Екатерина Нечаева позже заявила, что подписка на рассылки и сообщения от портала «Медуза» может быть расценена как участие в организации, а потому от них нужно отписаться. Она подчеркнула, что за само прочтение материалов ответственности никакой нет, однако она может наступить после репоста публикаций или внесения пожертвований.