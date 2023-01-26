Деятельность еще одной организации признали нежелательной в России Генпрокуратура признала деятельность Medusa Project нежелательной в России

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Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность компании Medusa Project, владеющей изданием «Медуза» (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), сообщается в Telegram-канале ведомства. В Генпрокуратуре заявили, что работа компании несет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации.

Генеральной прокуратурой Российской Федерации принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации Limited liability company (SIA) «Medusa Project» («Проект Медуза»), Латвийская Республика. Установлено, что ее деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации, — сказано в сообщении.

Информация о принятом решении направлена в Минюст России.

Ранее Генпрокуратура России признала нежелательной организацией Фонд Андрея Сахарова. Соответствующее решение было принято в связи с деятельностью фонда, которая «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ». Информация о решении касательно фонда передана ведомством в Министерство юстиции РФ для внесения сведений в перечень зарубежных организацией, деятельность которых в России является нежелательной.

Ранее Генпрокуратура признала нежелательной на территории России деятельность американского Международного научного центра имени Вудро Вильсона. В ведомстве заявили, что работа организации представляет угрозу для конституционного строя и безопасности страны.