Генпрокуратура признала нежелательной организацией Центр имени Вильсона

Фото: wilsoncenter.org

Генпрокуратура признала нежелательной на территории России деятельность американского Международного научного центра имени Вудро Вильсона. В ведомстве считают, что она представляет угрозу для конституционного строя и безопасности страны.

По результатам изучения поступивших материалов Генеральная прокуратура Российской Федерации приняла решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности иностранной неправительственной организации «Международный научный центр им. Вудро Вильсона» (Woodrow Wilson International Center for Scholars), США, — говорится в сообщении на сайте ГП.

В ведомстве добавили, что информация об этом будет направлена в Минюст России для внесения Центра имени Вильсона в соответствующий перечень.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Алексей Якубовский предложил признать нежелательной в России экологическую организацию «Гринпис». В российском отделении организации заявили, что не понимают, какую именно угрозу для страны она может представлять. При этом там предположили, что инициатива связана с желанием «некоторых предпринимателей и их разнообразных лоббистов нажиться на бесконтрольном использовании природных ресурсов России».