Фонд Андрея Сахарова признали в России нежелательной организацией

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Генпрокуратура России признала Фонд Андрея Сахарова нежелательной организацией на территории страны, следует из публикации на сайте ведомства. Соответствующее решение было принято в связи с деятельностью фонда, которая «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ».

По результатам изучения поступивших материалов 23.01.2023 Генеральной прокуратурой РФ принято решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности иностранной неправительственной организации The Andrei Sakharov foundation («Фонд Андрея Сахарова»), США, — говорится в сообщении.

В публикации указывается, что информация о решении касательно фонда передана ведомством в Министерство юстиции РФ для внесения сведений в перечень зарубежных организацией, деятельность которых в России является нежелательной.

На сайте фонда говорится, что он является некоммерческой благотворительной организацией, созданной в 2021 году для увековечивания интеллектуального и научного наследия физика, лауреата Нобелевской премии мира и правозащитника Андрея Сахарова.

Целью фонда является способствование развитию науки и образования в России посредством финансовой и профессиональной поддержки студентов и осуществлению сотрудничества между лучшими университетами и научными лабораториями мира.

Ранее Генпрокуратура признала нежелательной в России деятельность двух украинских неправительственных организаций — центра и фонда «Возрождение». Их работа признана угрожающей конституционному строю РФ и безопасности. На Украине эти организации признаны сектантскими.