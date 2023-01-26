Россиянам пригрозили последствиями за подписку на «Медузу» Юрист Нечаева: подписка на «Медузу» может быть расценена как участие в организации

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Подписка на рассылки и сообщения от портала «Медуза» (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) может быть расценена как участие в организации, а потом от них нужно отписаться, заявила в беседе с Lenta.ru юрист Екатерина Нечаева. Она подчеркнула, что за само прочтение материалов ответственности никакой нет, однако она может наступить после репоста публикаций или внесения пожертвований.

Лучше отписаться и не подписываться, потому что это может расцениваться как участие в деятельности нежелательной организации. <...> Предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг <...> наказывается обязательными работами на срок до 360 часов либо сроком до 5 лет. <...> Если материал был издан до признания организации нежелательной, делая репост после признания, вы продолжаете деятельность этой организации, и, значит, уже может наступить уголовная ответственность, — утверждает юрист.

Она подчеркнула, что участие в деятельности нежелательной организации предусматривает административное наказание, при повторном участии наступает уголовная ответственность. Россиянину может грозить штраф в размере от 300 до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок до 10 лет.

Ранее Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность компании Medusa Project, владеющей изданием «Медуза». В Генпрокуратуре заявили, что работа компании несет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации.