Захарова высказалась об отношениях между Арменией и Турцией Захарова: Россия поддерживает процесс нормализации диалога между Арменией и Турцией

Фото: МИД РФ

Мария Захарова

Российская сторона неизменно выступает за нормализацию отношений между Арменией и Турцией, заявила представитель российского МИД Мария Захарова на брифинге. Она отметила, что процесс нормализации был запущен в Москве при посредничестве России. По словам Захаровой, мирный диалог двух стран отвечает интересам стабильности и экономического процветания региона.

Россия неизменно поддерживает процесс нормализации отношений между Арменией и Турцией, — сказала она.

12 июля Турция предложила провести очередную встречу по нормализации отношений с Арменией в Анкаре или Ереване, но пока не получила ответа. Отмечается, что процесс нормализации между двумя странами усложняется давлением армянской диаспоры.

Дипломатические отношения между Турцией и Арменией отсутствуют с 1993 года. Сложности вызваны, в частности, поддержкой Анкарой азербайджанской позиции в карабахском конфликте и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи.