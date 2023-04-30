Захарова выразила соболезнования семье модельера Зайцева

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Мария Захарова

Представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале выразила свои соболезнования семье и друзьям советского и российского модельера Вячеслава Зайцева. По ее словам, ей посчастливилось побывать на последнем модном показе кутюрье, который прошел летом прошлого года в московском парке «Зарядье».

Соболезнования семье, друзьям, нам всем. Какое счастье, что я успела побывать, как теперь понимаю, на последнем гала летом прошлого года в «Зарядье» и пообщаться с Вячеславом Михайловичем! Это был показ разных лет за несколько десятилетий. Светлая память и Царствие Небесное! — написала Захарова.

Свой пост она сопроводила снимками с прошлогоднего модного показа.

Вячеслав Зайцев скончался 30 апреля в возрасте 85 лет. Модельер умер в больнице, куда был госпитализирован днем с жалобами на боли в области живота.

В последние годы Зайцев редко появлялся на публике из-за тяжелой болезни. В июне 2022 года кутюрье провел показ новой коллекции на Московской неделе моды, где появился в инвалидном кресле. Он не поднялся на сцену к моделям, но улыбался и был явно в приподнятом настроении.