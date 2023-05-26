Захарова: Украину и США не интересует продовольственная безопасность Африки

Фото: МИД РФ / NEWS.ru

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина при поддержке Запада «не ставит ни в грош» интересы обеспечения продовольственной безопасности и борьбы с голодом в Африке. Дипломат отметила, что представители России в Совместном координационном центре в Стамбуле сражаются за включение в черноморскую инициативу сухогрузов, направляющихся в Африку. По ее словам, Киев также тормозит запуск аммиакопровода Тольятти — Одесса, который обеспечит африканский континент сырьем для производства удобрений, говорится в сообщении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

Украинские же представители, напротив, настаивают на приоритетной регистрации наиболее крупных судов, ориентируясь только на получение максимальной выгоды. Голодающие в Африке их не интересуют. Как не интересуют и поставки аммиака в Африку для производства столь нужных десяткам миллионов африканских хозяйств удобрений, — говорится в заявлении.

Захарова подчеркнула, что с августа прошлого года большая часть украинских зерновых сухогрузов была направлена в развитые страны, а до стран Африки дошли лишь 2,5% поставок.

Ранее в российском МИД сообщили, что если Россельхозбанк не будет подключен к системе SWIFT и если не будет достигнут прогресс в решении других системных проблем, препятствующих российскому экспорту, зерновой сделке придется искать альтернативные пути. В ведомстве также расценили как парадоксальные заявления представителей ООН, которые продолжают призывать к продолжению и расширению зерновой сделки, несмотря на отсутствие прогресса в вопросах, обозначенных в меморандуме Россия — ООН.