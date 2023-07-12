Захарова указала на противоречивые заявления США о военных преступлениях Захарова: Вашингтон стал военным преступником из-за решения передать Киеву кассетные бомбы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Соединенные Штаты стали военным преступником, одобрив поставки Украине кассетных боеприпасов, которые запрещены в 123 странах мира, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1». Дипломат подчеркнула, что кассетные боеприпасы являлись одной из ключевых тем информационно-политической кампании Запада, который объявлял тех, кто их использует, военными преступниками.

Теперь, получается, они не просто противоречат сами себе, они сами официально стали военным преступником по их же собственно утвержденной логике, — сказала Захарова.

Использование кассетных боеприпасов запрещается международной конвенцией, под соответствующим документом подписались 123 страны. США, Россия, Китай и Украина это соглашение не подписали. Также от подписания отказались Индия, Бразилия, Южная Корея, Пакистан, Израиль.

На прошлой неделе президент США Джо Байден одобрил поставки кассетных боеприпасов на Украину. Заместитель помощника министра обороны страны Лора Купер сообщила законодателям, что кассетные боеприпасы принесут пользу украинским военным.

Министр обороны России Сергей Шойгу в свою очередь заявил, что в случае поставки США кассетных боеприпасов Украине российские войска будут использовать аналогичные средства. Он убежден, что такой шаг Вашингтона будет способствовать затягиванию конфликта.