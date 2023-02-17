Захарова удивилась словам Нуланд, раздающей Нобелевские премии

Фото: Rod Lamkey - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Виктория Нуланд

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова удивилась в своем Telegram-канале высказыванию заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд о Нобелевской премии для премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в случае его переговоров с Россией и вывода российских войск с Украины. Она напомнила, что подобные решения принимает исключительно Нобелевский комитет, а самому Нетаньяху следовало бы заняться урегулированием ближневосточного конфликта.

Может, это весна так действует на обитателей администрации Белого дома? Кстати, я не знала, что именно Нуланд принимает решения за Нобелевский комитет, — написала Захарова.

Ранее Нуланд заявила, что Нетаньяху стоит вручить Нобелевскую премию мира, если он убедит президента России Владимира Путина вывести войска с Украины. Она отметила, что израильтяне держатся в стороне от антироссийской коалиции западных стран, считая, что у них особые отношения с Москвой, тогда как эти отношения следует использовать, чтобы прекратить конфликт.

До этого бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что переговоры по конфликту на Украине прервали США, Германия и Франция. По его словам, западные страны решили «громить» президента России, а не идти с ним на переговоры.