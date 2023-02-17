Нуланд пообещала Нетаньяху Нобелевскую премию за разговор с Путиным Нуланд пообещала Нетаньяху Нобелевскую премию, если он убедит Путина уйти с Украины

Фото: Rod Lamkey - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Нуланд

Премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху стоит вручить Нобелевскую премию мира, если он убедит президента России Владимира Путина вывести войска с Украины, передает РИА Новости слова заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд. Она отметила, что израильтяне держатся в стороне от антироссийской коалиции западных стран, считая, что у них особые отношения с Москвой.

А мы говорим: «Вперед, используйте их, чтобы окончить эту ужасную, жестокую войну. Если Биби Нетаньяху сможет увести Путина с Украины, я дам ему Нобелевскую премию, — заявила Нуланд.

Бригадный генерал ЦАХАЛ Яков Нагель ранее сообщил, что Киев до сих пор не получил от Израиля передовую систему ПРО «Железный купол», так как Россия может ее перехватить и изучить. Он также подчеркнул, что Израиль не хочет портить отношения с РФ, отправляя этот вид вооружения на Украину. Он указал на нужду самого Израиля в срочном пополнении «Куполами» своих частей ПВО. Их производство занимает некоторое время.

Позднее посол Израиля в Германии Рон Презор заявил, что власти государства предоставляют Украине скрытую помощь. Он отметил, что Израиль не может афишировать свои действия из-за сложных отношений с Россией в Сирии, а также из-за большой еврейской общины в РФ.