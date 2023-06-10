Захарова: США могут повесить на Зеленского все, включая убийство Кеннеди

Фото: Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президента Украины Владимира Зеленского в настоящий момент можно обвинить во всем, в том числе в убийстве 35-го президента США Джона Кеннеди, написала в своем Telegram-канале представитель МИД РФ Мария Захарова. Таким образом она прокомментировала новость бельгийских СМИ о том, что ЦРУ уведомляло Брюссель об украинском следе в терактах на «Северных потоках».

Очень удобный момент для США раскрыть убийство президента Кеннеди. На Зеленского сейчас можно повесить все. Лучшего козла отпущения не найти, — написала Захарова.

Ранее телеканал RTBF со ссылкой на источники сообщил, что ЦРУ после подрыва газопроводов «Северный поток» проинформировало бельгийских коллег о возможной причастности Киева к диверсии. Информация об «украинском следе» в теракте на газопроводах говорит о том, что западные спецслужбы много месяцев знали о предполагаемой роли Киева в «одной из самых опасных атак на энергетическую инфраструктуру Европы».

При этом министр обороны Бельгии Людивин Дедондер отказалась комментировать эту информацию. Чиновница пояснила, что власти не обсуждают работу своей разведки и ее контакты с партнерами.

Зеленский ранее заявил изданию Politico, что Киев не причастен к диверсиям на газовых магистралях в Балтийском море. По его словам, он никогда бы не отдал подобный приказ.