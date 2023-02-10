Захарова предупредила о новых диверсиях США после взрывов «потоков» Захарова: США будут осуществлять диверсии, пока их не остановят

Фото: МИД РФ

Мария Захарова

США будут осуществлять диверсии, пока их не остановят, заявила представитель МИД РФ Захарова на брифинге. По ее словам, президент США Джо Байден еще за полгода до начала специальной военной операции угрожал «Северным потокам» и заявлял, что сделает все, чтобы их остановить.

Вы (США. — NEWS.ru) этим занимались, занимаетесь и будете заниматься, пока вас не остановят. И все-таки я должна отдать должное представителю Госдепартамента [Неду Прайсу], который назвал нонсенсом то, что его президент [Джо Байден] назвал желаемым результатом за полгода до того, как была совершена эта диверсия (подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». — NEWS.ru), — сказала Захарова.

Ранее представитель МИД сравнила визит президента Украины Владимира Зеленского в Европу с гастролями «цирка уродов». Она заявила, что украинского лидера возили из зала в зал и демонстрировали общественности, как чудовище.

Накануне в МИД РФ сообщили, что расстрел российских военнопленных лежит на совести кураторов Украины. Внешнеполитическое ведомство также назвало постыдным молчание международных структур.

Ранее в Telegram-каналах появилось видео, на котором показан расстрел, предположительно, украинским солдатом военнослужащего ВС РФ, сдавшегося в плен. На кадрах видно, что человек с автоматом по-украински спрашивает у бойца, к какому подразделению относятся военные. Не дождавшись ответа, он стреляет ему в голову.

На кадрах видны еще двое пленных военных, лежащих на снегу. Судя по разговору украинских солдат, в руке одного из них граната. Рядом с другим военным видны следы крови. О судьбе этих солдат пока ничего не известно.