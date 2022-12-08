Захарова: США будут «подогревать» конфликт на Украине до 2025 года

Фото: МИД РФ

Вашингтон намеревается поддерживать конфликт на Украине как минимум до 2025 года, заявила представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова. По словам дипломата, об этом свидетельствует информация из тех документов, которые американские власти «ни от кого не скрывают», сообщает РИА Новости.

Вашингтон планирует подогревать боевые действия на Украине как минимум до конца 2025 года — это они сами планируют, исходя из тех документов, которые ни от кого не скрывают, — заявила Захарова в ходе брифинга.

Дипломат рассказала о коррупционном марафоне «Белый дом — Киев — Белый дом», благодаря которому администрация президента США Джо Байдена стремится расширить финансовую поддержку Украины до $37 млрд. По словам Захаровой, большая часть этих средств пойдет на нужды ВСУ. А остальное, как указала дипломат, «осядет» в европейских, всемирных банках и частных фондах.

В ту же логику вписывается заключенный в конце ноября и рассчитанный на три года контракт американских властей с компанией Raytheon на $1,2 млрд долларов на закупку для Киева систем ПВО, — отметила Захарова.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что США с начала спецоперации выделили Украине военную помощь более чем на $20 млрд. Он добавил, что Вашингтон и дальше продолжит помогать Киеву.