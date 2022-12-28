Захарова раскритиковала премьера Эстонии за слова о курсах для украинцев Захарова раскритиковала премьера Эстонии за слова о курсах языка для украинских беженцев

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Мария Захарова

Представитель МВД Мария Захарова раскритиковала в своем Telegram-канале премьера Эстонии Кайю Каллас за ее слова о нежелании видеть в стране новую общину людей, которые не говорят по-эстонски. По мнению Захаровой, это свидетельствует о расчеловечивании руководства страны и насаждении националистической идеологии.

Без Вас было бы намного сложнее доказать расчеловечивание коллективного Запада. Эстония для эстонцев же, да? Произнесите это уже наконец, — заявила Захарова.

Поводом для заявления стало интервью премьер-министра Эстонии, в котором она рассказала, что с февраля этого года в Эстонию прибыло более 60 тысяч беженцев с Украины, которые сталкиваются со множеством проблем. Каллас подчеркнула, что они должны изъясняться на эстонском языке на минимальном уровне, пройдя языковые курсы. По ее словам, правительство не готово к появлению в стране новой общины, которая не говорит по-эстонски, а само по себе владение этим языком будет полезно и тем, кто намерен впоследствии вернуться на Украину.

Ранее Каллас заявила, что украинским беженцам стоит рассмотреть вместо Эстонии другие маршруты для переезда, поскольку из-за энергетического кризиса страна больше не в состоянии принимать мигрантов. По ее словам, украинцам стоит переезжать в Финляндию, в которой им смогут помочь в большей степени, чем в Эстонии.