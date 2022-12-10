Захарова раскритиковала доклад ООН об убийствах мирных жителей на Украине

Фото: Aleksey Ivanov/TV Zvezda

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что доклад управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) о массовых казнях и нападениях на гражданских лиц на территории Украины носит тенденциозный и однобокий характер. По словам дипломата, он служит только для того, чтобы пытаться дискредитировать российскую армию. Она отметила, что выводы организации основаны на неподтвержденные сведения и утверждения, пишут «Известия».

Характерно, что свои заключения о виновности российских вооруженных сил УВКПЧ делает на основе таких сведений, как наличие камуфлированной одежды, автомата Калашникова и славянской внешности — атрибутов, которыми, очевидно, в полной мере обладают и украинские военнослужащие, — сказала Захарова.

Она также указала на то, что доклад полностью проигнорировал данные, которые передала российская сторона о преступлениях ВСУ в отношении мирных жителей украинских регионов.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале ранее заявил, что Ворошиловский район Донецка попал под обстрел Вооруженных сил Украины. По его словам украинские военные выпустили 20 ракет из РСЗО «Град». Он добавил, что огонь вели из населенного пункта Тоненькое. Глава города отметил, что зафиксированы прилеты в районе Школьного бульвара, а снаряды попали в городской газопровод и автомобили.