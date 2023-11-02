Призыв Израиля отказаться от поездок на Кавказ вызвал недоумение у МИД РФ Захарова назвала несправедливой рекомендацию Израиля не ездить на Кавказ

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Мария Захарова

Рекомендация правительства Израиля отказаться от поездок на Северный Кавказ вызывает недоумение у российской стороны, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге. По ее словам, антиизраильские акции проходят и в странах НАТО, однако Тель-Авив не призывает своих граждан воздержаться от поездок в эти государства.

Честно говоря, мы рассматриваем это как какой-то антироссийский шаг, который вводит в заблуждение население Израиля, — заявила дипломат.

Захарова подчеркнула, что в странах Запада митинги в поддержку Палестины сопровождаются открытыми антиизраильскими лозунгами, плакатами и выступлениями. По ее мнению, они носят агрессивный характер, однако Израиль не призывал своих граждан отказаться от поездок в эти страны, ограничившись рекомендацией в отношении России.

Захарова ранее высказалась о беспорядках, произошедших в аэропорту Махачкалы. По ее словам, они были организованы украинскими спецслужбами, так как в них прослеживается их «ставший фирменным бандеровский почерк». Дипломат считает, что эта акция была направлена на разжигание межнациональной розни и дестабилизацию обстановки в России.